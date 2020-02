Vorsicht Kunde Googles Chamäleon Ein Pixel-Smartphone wechselt bei Garantietausch die Farbe Wer ein teures Smartphone innerhalb der Garantiezeit beim Hersteller ­reklamiert, erwartet, dass ihm ein Austauschgerät in derselben Farbe geliefert wird. Google sieht das aber anders. Von Tim Gerber

Im November erstand Michael N. von einem privaten Verkäufer ein gebrauchtes Smartphone vom Typ Google Pixel 3 in Schwarz für etwa 600 Euro. Das Telefon war gerade ein Jahr alt und sollte folglich eine Restgarantie von einem Jahr haben. Der Neupreis hatte bei ungefähr 850 Euro gelegen (siehe c’t 23/18, S. 58). Die Freude an dem hochwertigen Gerät währte jedoch nicht lange. Bereits Mitte Dezember gab es seinen Geist auf und ließ sich schlicht nicht mehr einschalten.

Michael N. kontaktierte den Service von Google über dessen Support-Seite im Internet. Nach Eingabe der Daten zu seinem Pixel-Smartphone wurde bestätigt, dass sich das Gerät noch in der Garantiezeit befindet. Trotzdem forderte Google noch den originalen Kaufbeleg an, den der Kunde nachreichte. Nun stellte Google fest, dass die Seriennummer auf der Rechnung nicht mit der des reklamierten Gerätes übereinstimmte. Die Sache wurde an die „Fachabteilung“ übergeben, die zwei Wochen benötigte, um herauszufinden, dass Google das ursprüngliche Gerät bereits einmal im Rahmen der Garantie ausgetauscht hatte. Nun war also auch das Austauschgerät zum Garantiefall geworden und Michael N. erhielt zu Jahresbeginn ein Retouren-Label von Google, mit dem er das Gerät am 7. Januar an den Hersteller einsandte.