Bild: Thorsten Hübner Schnittstellen-Erklärer REST-APIs dokumentieren nach OpenAPI-Standard Ein API stellt Entwicklern Daten zur Verfügung und nimmt Daten ent­gegen. Damit andere etwas damit ­anfangen können, braucht es eine gut lesbare Dokumentation, sonst wird das Entwickeln zum Stochern im Nebel. Mit OpenAPI gibt es einen Standard für API-Dokumentationen, die Maschinen und Menschen lesen können. Von Manuel Ottlik

Programmierschnittstellen nach dem REST-Schema (Representational State Transfer), die per HTTP(S) bereitgestellt werden, machen Entwicklern das Leben leicht. Schnell bekommt man zum Beispiel Wetterdaten, Verkehrsinformationen oder Börsendaten für die eigene Anwendung. Die strukturierten Daten sind leicht zu verarbeiten, wenn man denn ihre Struktur kennt. Damit die Entwicklung zügig vorangeht, braucht man eine Dokumentation, aus der hervorgeht, wie die Endpunkte heißen und welche Daten es dort zu holen gibt.