Labyrinth nach Microsoft-Art

Windows-10-Kauf ohne Risiko Wer Windows kaufen will, ohne rechtlichen Ärger zu riskieren, kann aus diversen Angeboten wählen, die ­Microsofts Segen haben – wenn auch nicht immer so ganz freiwillig oder offiziell. Wir erläutern, was Sie zu ­welchem Preis auf welchem Weg ­bekommen. Von Axel Vahldiek

Die Kurzform dieses Artikels für Ungeduldige lautet: Am bequemsten und günstigsten kaufen Sie Windows 10 Home oder Pro, wenn Sie sich entweder für einen PC entscheiden, auf dem Windows vorinstalliert ist (gibt es auch gebraucht) oder aber für eine System-Builder-Lizenz, die Sie am besten bei einem seriösen Anbieter erwerben, der auch selbst PCs zusammenbaut. Enterprise-Lizenzen hingegen gibt es nur im Paket und mit speziellen Verträgen bei Microsoft und deren Partnerunternehmen. Mit diesen Angeboten sind Sie auf der rechtlich sicheren Seite. Doch Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn diese Kurzform wirklich alle Fälle abdecken würde.

Vorinstalliert

Die bequemste Art, rechtlich unbedenklich an Windows 10 zu kommen, ist der Kauf eines Desktop-PCs oder Notebooks, auf dem dieses Betriebssystem bereits vorinstalliert ist. Dann braucht man sich weder um den separaten Kauf noch um das Installieren von Windows zu kümmern, und auch die Treiber sind schon eingerichtet. Gratis ist Windows so zwar nicht, die Lizenzkosten verstecken sich bloß im Gesamtpreis des Geräts. Sie sparen trotzdem, denn vor allem die großen PC-Hersteller erhalten satte Rabatte von Microsoft, die sie (Preiskampf sei Dank) an die Kunden weitergeben.