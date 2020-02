Frischedienst Topgrade aktualisiert sämtliche Bestandteile eines Systems Auf Desktop-Computern sammelt sich gern Software aus unterschiedlichen Quellen an. Um alle Komponenten zu aktualisieren, muss man dann mehrere Update-Programme von Hand starten. Topgrade erledigt die Updates unter Linux, macOS und Windows dagegen in einem Rutsch. Von Tim Schürmann

Der eingebaute Update-Dienst von Windows hält das Betriebssystem auf dem neuesten Stand, unter Linux aktualisiert der hauseigene Paketmanager das System. Mit Flatpak und Snap ist auch hier mittlerweile Software aus anderen Quellen hinzugekommen, die aktuell gehalten werden will. Wer mit Python-Programmen arbeitet, nutzt meist zusätzlich noch den Paketmanager Pip. Der wiederum installiert die Python-Module an der Aktualisierungsfunktion des Betriebssystems vorbei. Analoges gilt unter anderem für Node.js-, R- und Ruby-Pakete. Im schlimmsten Fall muss man gleich mehrere Paketmanager manuell starten, um das komplette System auf den aktuellen Stand zu bringen.