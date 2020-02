Viel Platz auf dem Handy Huawei P30 Lite New Edition mit 256 GByte Um viel Platz für Fotos und Musik zu haben, muss man in der 300-Euro-­Liga meist eine Speicherkarte zu­kaufen. Das P30 Lite New Edition hat hingegen satte 256 GByte integriert. Die Google-Services sind trotz des US-Boykotts an Bord. Von Marcel Jossifov

Im Vergleich zum P30 Lite aus dem ­vorherigen Jahr hat Huawei bei der diesjährigen „New Edition“ gut nachgelegt: 256 GByte Festspeicher, 6 GByte Arbeitsspeicher und eine von 24 auf 32 Megapixel angewachsene Auflösung der Frontkamera können sich sehen lassen. Dass es überhaupt einer „New Edition“ bedarf, liegt an den weiterhin bestehenden US-Handelsbeschränkungen gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller, die es ihm unmöglich machen, neue Smartphones bei Google zertifizieren zu lassen. Geräte wie das Mate 30 Pro haben daher keine Google-Apps (Test siehe S. 122). Für all jene, die keinesfalls auf Playstore, YouTube, Maps & Co. verzichten wollen, hat Huawei jedoch einen Trick: Ein vor dem Embargo bei Google zertifiziertes Smartphone wird zur technischen Grundlage für eine Neuauflage genommen. Die Zertifizierung bleibt bestehen.

Angetrieben wird das Smartphone daher nach wie vor vom HiSilicon Kirin 710. Das achtkernige SoC hat vier schnelle ­Cortex-A73-Kerne und vier stromsparende Cortex-A53-Kerne. Seine Leistung entspricht der anderer Mittelklasse-SoCs wie dem Qualcomm Snapdragon 660. Das Smartphone lässt sich in der Praxis stets flüssig bedienen. Mit Abstrichen bei den Grafik­einstellungen sind aktuelle Spiele ruckelfrei spielbar. In PUBG waren zum Beispiel ­mittlere Grafikeinstellungen möglich.