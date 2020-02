Aufgefrischtes WLAN Mesh-Kit Huawei WiFi Q2 Pro für schnelles Internet ­im ganzen Haus Huaweis Mesh-Set WiFi Q2 Pro soll WLAN-Lücken in größeren Woh­nungen oder Häusern stopfen. So ­bekommt man schnelles Internet auch weit weg vom Anschluss – falls die Powerline-Verbindung mitspielt. Von Ernst Ahlers

Mesh-Kits vereinfachen das Versorgen größerer Gebäude mit schnellem WLAN auf zwei Arten: Zum einen holen sie die Konfiguration des zentralen Routers und der entfernten Repeater-Nodes unter eine einheitliche Haube. Zum anderen nutzen sie fürs Weiterleiten der Daten den jeweils optimalen von mehreren Wegen (Backbone), bei Huawei sind dies WLAN, G.hn-Powerline (Datenübertragung per heimischem Stromnetz) oder Ethernet.

Dem ersten WiFi-Q2-System (siehe Test in c’t 25/2018) hat Huawei die Pro-Variante folgen lassen: Der Repeater-Node ist auf Steckdosenformat geschrumpft und damit deutlich kompakter als der zentrale Router. So fällt der Repeater zwar weniger auf, lieferte über unsere Testdistanz von 26 Metern durch Wände bei gleicher WLAN-Ausstattung (siehe Tabelle) aber auch weniger Durchsatz an denselben Client (QCA6174 in Acer-Notebook V3-372, ca. 30 MBit/s in beiden Funkbändern statt vorher 86/46 MBit/s). Doch da lässt sich deutlich nachhelfen (siehe unten).