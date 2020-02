Zahlen, Daten, Fakten Gaming mit Computer, Smartphone und Konsole Von Michael Link

Zocken: Das tun allein in Deutschland etwa 34 Millionen Menschen, zumindest ab und zu mal. Viele der Spieler sind eher jüngere Erwachsene, die in Vollzeit arbeiten; nur wenige leben allein. Gaming ist auch weltweit ein Milliardengeschäft. Das meiste Geld wird dabei mit Software verdient. Eine Jobschwemme gibt es in der Gamingwelt aber in Deutschland nicht.Die Konsole wurde – anders als vorher­gesagt – nicht ganz vom Smartphone ­verdrängt. Apropos Konsole: Die langen Produktzyklen etwa der PS2 und Nintendo DS schlagen sich klar in der Zahl der ­verkauften Geräte nieder. (mil@ct.de)

Newzoo, Global Games Market Report (October 2019)

VGChartz.com, Gesamtverkäufe weltweit, bis Oktober 2019

IfD Allensbach, Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse ¬(AWA 2019)

Newzoo, Consumer Insights Games and Esports April 2019