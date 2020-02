Es werde dunkel! Fyrtur und Kadrilj: Smarte Rollos von Ikea Die smarten Sichtschutz- und Verdunkelungsrollos von Ikea lassen sich per App und Sprache steuern. Von Stefan Porteck

Bereits im vergangenen Herbst sollten die motorisierten Innenrollos von Ikea auf den Markt kommen. Doch das Möbelhaus verschob zunächst den Termin und lieferte anschließend nur in homöopathischen Dosen aus. Mittlerweile sind die Rollos online sofort lieferbar und in den meisten Filialen in ausreichender Menge vorrätig. Wir haben eines gekauft und ­getestet, welche smarten Funktionen es bietet und wie es mit anderen Smart-Home-Komponenten harmoniert.

Ikea bietet die Rollos nur in Dunkelgrau, aber in zwei Varianten an: Fyrtur hat blickdichten Stoff und zählt damit zu den Verdunklungsrollos. Das Modell Kadrilj ist halbtransparent und dient der Verschattung im Sommer und dem Schutz vor neugierigen Blicken von draußen. Beide Modelle bietet Ikea mit Stoffbreiten von 60 bis 140 Zentimeter an, leider aber nur in einer Länge von 195 Zentimetern – was in manchen Häusern nicht ausreicht. Das Verschattungsrollo kostet 110 bis 170 Euro, das blickdichte Fyrtur jeweils 20 Euro mehr.