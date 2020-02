Netz aus LoRaWAN-­Netzen

Die IoT-Funknetztechnik LoRaWAN bekommt ein Verfahren, um ein Netzwerk aus Netzwerken aufzubauen. Damit können Unternehmen empfangene Daten mit anderen LoRaWAN-Netzen austauschen und damit auch Geld verdienen.

Das Konzept trägt den Namen Packet Broker und richtet sich an Betreiber von LoRaWAN-Gateways, die ein privates Netzwerk aufgebaut haben. Das sind vor allem Industrieunternehmen, Städte und lokale Energieversorger. Bisher wurden alle Nachrichten verworfen, die nicht für das eigene LoRaWAN-Netz bestimmt waren. Mit dem Packet Broker soll es möglich werden, die empfangenen Pakete an andere Netzbetreiber weiterzuleiten und mit diesen auch eine Bezahlung auszuhandeln.

Der Packet Broker ist ein Server, der vom Unternehmen The Things Network betrieben wird. Die Nachrichten werden zusätzlich verschlüsselt und an das Netzwerk weitergeleitet, für das sie bestimmt ist. Die Netzbetreiber müssen sich darauf einigen, wie sie den Schlüssel zum Entschlüsseln der Inhalte austauschen – entweder über einen Marktplatz, den The Things Industries aufbauen will, oder über außerhalb ausgehandelte Verträge.