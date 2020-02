Virtual Reality: Verkaufszahlen steigen

VR im Aufwind: Oculus Quest und Valve Index verkaufen sich besser als gedacht.

Trotz des Hypes in der Anfangszeit: Das Geschäft mit Virtual Reality lief bislang einigermaßen schleppend. Doch nun scheint wieder Leben in die Bude zu kommen: Laut Zahlen des Marktforschungsinstituts SuperData wurde im vierten Quartal knapp eine Million VR-Headsets verkauft. Mit 338.000 verkauften Geräten am beliebtesten war das schon seit Oktober 2016 erhältliche PlayStation-VR-Headset. Nur knapp dahinter folgt das autarke Headset Oculus Quest (317.000 Geräte), das seit Ende 2019 auch an PCs betrieben werden kann. Größte Überraschung: Das mit rund 1000 Euro sehr teure PC-Headset Valve Index ging mehr als 100.000 Mal über die Tresen, der weniger als halb so teure Mitbewerber Oculus Rift S nur 71.000 Mal. Sowohl die Oculus Quest (in der günstigen 64-GByte-Version) als auch die Valve Index sind zurzeit schlecht oder gar nicht lieferbar – offenbar ist die Nachfrage höher als von den Herstellern prognostiziert. Auf c’t-Anfrage bestätigte der Oculus-Mutterkonzern Facebook die Lieferengpässe.Man arbeite nun daran, die Verfügbarkeit der Quest wiederherzustellen.