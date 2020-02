Facebook macht Datensammelei transparenter

Facebook hat eine neue Funktion zur Kontrolle der Datenweitergabe in Deutschland freigeschaltet: Mit „Aktivitäten außerhalb von Facebook“ können Mitglieder Informationen einsehen und bearbeiten, die andere Dienste über sie mit Facebook teilen. Diese Zusammenfassung lässt sich auf der Weboberfläche in den Profileinstellungen unter „Deine Facebook-Informationen“ aufrufen. In der App finden Sie die Funktion unter demselben Namen im Menü „Privatsphäre auf einen Blick“.

Unter anderem listet Facebook auf, welche Apps und Webseiten Informationen weitergeleitet haben. Die Übersicht enthält sowohl die Anzahl der Übertragungen als auch das letzte Datum, an dem eine App Informationen übermittelt hat. Dazu zählt schon alleine das Öffnen einer App, aber auch der Besuch einer Website oder das Einloggen in eine App via Facebook.