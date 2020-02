Bild: Albert Hulm Einkaufs-­Labyrinth Geld sparen beim Windows-Kauf Dass eine Windows-Lizenz Geld kostet, dürfte unstrittig sein. Wer eine kaufen will, steht aber schnell vor einem Labyrinth sehr unterschiedlicher Angebote mit einem absurden Preisspektrum. Wir zeigen sichere Pfade hindurch. Von Axel Vahldiek

Wenn Sie als c’t-Leser für private Zwecke oder ein kleines Unternehmen Windows brauchen und uns fragen, welche Edition wir Ihnen in diesem Fall empfehlen, dann lautet die Antwort üblicherweise „Windows 10 Pro 64 Bit“ – diese Edition kann nicht nur dank 64 Bit mehr als 4 GByte Arbeitsspeicher nutzen, sondern bringt anders als Home einige Zusatzfunktionen mit wie die Laufwerksverschlüsselung BitLocker, die Desktopvirtualisierung Hyper-V, den Gruppenrichtlinieneditor, mächtigere Nutzerverwaltung und vieles mehr. Doch wenn Sie mit diesem Rat losmarschieren oder -surfen und diese Edition kaufen wollen, stellen Sie schnell fest, dass Microsoft in seinem Online-Shop satte 259 Euro dafür sehen will, während dieselbe Edition bei anderen Anbietern erheblich günstiger zu haben ist. Die Spannbreite reicht dabei von unter 5 bis hin zu rund 150 Euro. Man mag angesichts des von Microsoft aufgerufenen Preises zwar schon ahnen, dass mit einem 5-Euro-Angebot irgendwas nicht stimmen mag. Aber was ist mit den Angeboten zu höheren Preisen? Das kann doch wohl nicht alles illegal sein?

Diese Frage ist Gegenstand vieler Diskussionen, die von einem Dilemma geprägt sind: Einerseits möchte man sich keinen rechtlichen Risiken aussetzen, doch andererseits besteht das ebenso berechtigte wie verständliche Interesse, beim Windows-Kauf so wenig Geld wie möglich auszugeben. Doch wie kauft man Windows nun so, dass man auf der rechtlich sicheren Seite steht, ohne unnötig Geld zum Fenster rauszuwerfen? Dieser Beitrag gibt Tipps, wie Sie Windows sowohl neu als auch gebraucht erwerben können, aber auch dazu, bei welchen Angeboten die Warnlampen angehen sollten – viele der Tipps gelten auch für den Kauf von anderer Software. Welche Vertriebskanäle Microsoft selbst autorisiert, beleuchtet der nachfolgende Beitrag, und in einem dritten Artikel wirft ein Jurist einen gründlichen rechtlichen Blick auf Gebrauchtsoftware.

Auf Nummer sicher

Ein möglicher Weg durch das Labyrinth besteht daran, sich an die von Microsoft autorisierten Vertriebskanäle zu halten. Das ist zwar deutlich teurer als der Einkauf beim dubiosen Ebay-Hökerer, doch im Vergleich zum Microsoft-Store lässt sich dennoch viel Geld sparen. Vorinstalliert auf einem neuen PC ist eine Windows-­Lizenz gefühlt gratis, weil sich die Kosten im Gesamtpreis verstecken. Da Microsoft satte Rabatte einräumt und die PC-Hersteller die an ihre Kunden weitergeben, können Sie so bei Windows 10 Pro als System-Builder-Lizenz über 100 Euro gegenüber dem Kauf im Microsoft-Store sparen. Die Details zu diesen und weiteren Vertriebskanälen dröselt der nachfolgende Beitrag in dieser Ausgabe auf.

Wer Windows 10 dermaßen billig kauft, bekommt, was er bezahlt: vielleicht eine ­zumindest vorerst gelingende Aktivierung, aber wohl kein echtes Nutzungsrecht.

Da sich Software durch Gebrauch nicht abnutzt, liegt es nahe, durch den Erwerb gebrauchter Exemplare noch mehr zu sparen. Anderslautenden Gerüchten zum Trotz ist der Kauf und Verkauf gebrauchter Software hierzulande sehr wohl erlaubt, und das gilt auch für Windows. Die weitverbreitete Meinung, dass Microsoft das verbiete oder zumindest gern ­verbieten würde, stimmt ebenfalls nicht: ­Der Konzern verdient sogar selbst mit am ­Handel mit gebrauchtem Windows (siehe ebenfalls nachfolgenden Beitrag).

„Gebrauchtes" Windows kann man auch hierzulande mit dem Segen Microsofts bekommen: Vorinstalliert auf aufbereiteten Gebraucht-PCs, erhältlich bei autorisierten Partnern.

Sie dürfen beispielsweise einen gebrauchten Komplett-PC mit vorinstalliertem Windows erwerben und bekommen auf diese Weise eine Lizenz, die vorher jemand anderem gehörte. Auch einzeln kann man Windows ganz legal gebraucht kaufen: Eine System-Builder-Lizenz lässt sich gebraucht handeln, sofern nur sichergestellt ist, dass der Verkäufer keine Kopie zurückbehält. Das gilt auch für alle Windows-­Lizenzen, die ursprünglich mal in bunten Original-Microsoft-Kartons im Laden standen. Hier können Sie mitunter noch mehr Geld sparen: Da das Gratis-Upgrade von Windows 7, 8 und 8.1 auf Windows 10 weiterhin funktioniert (siehe Kasten im nachfolgenden Beitrag), brauchen Sie nur ein Exemplar der Vorgängerversion zu erwerben und können dieses auf ­Windows 10 aktualisieren. Vielleicht können Sie so einen Oldie bei einem Freund oder Verwandten abstauben, bei dem er sonst ungenutzt in der Schublade verstaubt.

Billigheimer

Schwierig zu beurteilen sind besonders günstige Angebote. Vor allem Online-Shops und Händler auf den Marktplätzen von Ebay, Amazon & Co. bieten immer mal wieder auffallend billig Windows an. Manche von diesen Anbietern sind schon nach wenigen Tagen wieder verschwunden, und das allein reicht eigentlich schon aus, um sich darüber klar zu werden, dass hier wohl nicht alles mit rechten Dingen zuging.

Bei seriöser anmutenden Anbietern wird es aber schwer: Ist der wirklich in Ordnung oder versucht er bloß, seine Kundschaft mit wohlfeilen Worten über den Tisch zu ziehen? Wer jetzt auf eine c’t-Aussage hofft wie „Anbieter X ist in Ordnung, kauf’ da ruhig“; den müssen wir enttäuschen. Bei keinem können wir garantieren, dass er ausschließlich „saubere“ Lizenzen verkauft. Zudem könnte sich das jederzeit wieder ändern, etwa nach dem Wechsel des Geschäftsführers oder -modells. Was Ihnen daher nur bleibt, ist anhand einiger Indizien selbst zu urteilen, ob ein Anbieter vertrauenswürdig ist, beziehungsweise, genauer, ob er es nicht ist. Nachfolgend haben wir einige Punkte versammelt, die darauf hinweisen, doch vorab in aller Deutlichkeit der Hinweis: Wenn die Indizien allesamt nicht zutreffen, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass der Anbieter vertrauenswürdig ist, genauso wie es umgekehrt nicht heißen muss, dass er es nicht ist. Letztlich können nur Sie selbst entscheiden, und unsere Empfehlung dazu: Sobald Sie auch nur irgendwie unsicher sind, ob ein Anbieter vertrauenswürdig ist, dann wählen Sie einen anderen. Es gibt ja genug.