Mess-Ufo Raumluftsensor Airthing Wave Plus Der Airthings Wave Plus verspricht, die Raumluft auf Radon, flüchtige ­organische Verbindungen und CO2 zu untersuchen – aber was bringt das eigentlich? Von Jan-Keno Janssen

Dass inzwischen viele Smart-Geräte wie Wetterstationen und Waagen die Raumluft untersuchen, klingt erst einmal sinnvoll. Allerdings verbirgt sich dahinter oft nur ein schnöder CO 2 -Sensor – aber zu viel Kohlendioxid in der Luft kann man leicht durch regelmäßiges Lüften verhindern, dafür braucht man keinen Sensor.