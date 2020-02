Bass-Protze Die Jabra Elite 75t sind komplett ­kabellose Ohrhörer, die Basslieb­habern gefallen. Auf Wunsch leiten sie Außengeräusche durch.

Die Elite 75t des Audioherstellers Jabra verschließen den Gehörgang mit Gummimanschetten und schirmen so vor Außengeräuschen ab. Sie haben jedoch auch eine „HearThrough“-Funktion: Dabei nutzen die Ohrhörer auf Knopfdruck ihre Mikrofone, um Außengeräusche aufzunehmen und verstärkt wiederzugeben. So soll man seine Umgebung trotz der isolierenden In-Ears im Ohr hören.

Die Funktion entpuppte sich als praktisch. Mit aktiviertem Hearthrough hört man in geschlossenen Räumen tatsächlich laut und deutlich, was um einen herum passiert. An der frischen Luft sollte man sich auf die Funktion jedoch nicht verlassen, da ferne Geräusche wie fahrende Autos nur schwach wiedergegeben werden und Windgeräusche stören. In der optionalen Hersteller-App (Android/iOS) passt der Nutzer die Stärke der Hearthrough­-Funktion an die eigenen Vorlieben an.