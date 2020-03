Bild: Thorsten Hübner Mitgeschnitten Apps zum Aufzeichnen von Telefonaten für iOS und Android In den App-Stores von Apple und Google finden sich Dutzende Apps zum Mitschneiden von Telefonaten. Mit dieser einfach klingenden Auf­gabe tun sich die meisten über­raschend schwer. Von Stefan Wischner

Telefongespräche mitschneiden – da denkt man schnell an heimliches Abhören, Spionage, NSA, BND und Stasi. Es gibt aber genügend redliche Gründe, ein Telefonat festhalten zu wollen – etwa bei Telefoninterviews oder als Gedächtnisstütze für das Gespräch mit dem Anwalt oder Geschäftspartner. Vielleicht möchte der oder die frisch Verliebte auch nur die Stimme der oder des Angebeteten konservieren. Das ist grundsätzlich nicht illegal, solange man sich an bestimmte Regeln hält. Mehr zu den rechtlichen Vorgaben steht im Beitrag ab Seite 114 in dieser c’t.

Die technische Anforderung an eine App zum Aufnehmen von Telefongesprächen scheint sehr trivial zu sein. Es ist kaum mehr gefragt als das, was jede simple Diktier- oder Audiorecorder-App kann. Leider sieht die Praxis anders aus. Das liegt daran, dass sowohl Apple als auch Google die für das Mitschneiden relevanten Systemfunktionen blockieren. Dennoch finden sich zahlreiche Apps, die das Aufzeichnen von Telefongesprächen versprechen, in den App-Stores beider Systeme. Die populärsten haben wir uns näher angesehen.