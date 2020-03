Zahlen, Daten, Fakten PC-Markt und Hardware-Ausstattung von Desktop-PCs und Notebooks Von Christian Hirsch

Nach sieben Jahren Rückgang haben die Verkäufe von Desktop-PCs und Notebooks 2019 wieder zugelegt. Laut den Marktforschern von IDC lag das vor allem am Umstieg von Windows 7 auf Windows 10. Zudem gibt es dank AMDs Ryzen-Prozessoren derzeit viel CPU-Performance fürs Geld, aber auch Arbeitsspeicher sowie SSDs sind momentan sehr preiswert. Welche Hardware in den aktuell genutzten Rechnern steckt, liefert unter anderem die monatliche Hard- und Softwareumfrage der Online-Spieleplattform Steam sowie der tagesaktuelle, durch Browser-Telemetriedaten ermittelte Firefox Public Data Report. Der HEMIX gibt Auskunft, welche Summe Käufer in einen neuen PC investieren.