Schlanke Scanner Dokumentenscanner für unterwegs und zu Hause Mobile Dokumentenscanner ­digi­talisieren Verträge und Briefe flott und in guter Qualität und ­senden die Scans per WLAN zum Smartphone oder aufs Notebook. Auf dem Schreibtisch ­sparen sie viel Platz. Doch taugt nicht jedes Gerät für alle Aufgaben. Von Rudolf Opitz

Um schnell eine Seite zu scannen, reicht in der Regel die Smartphone-Kamera und eine Scanner-App, die aus dem Foto ein brauchbares PDF generiert. Bei mehreren Seiten nervt das Gefummel bei der Suche nach dem richtigen Ausschnitt und dem Scharfpunkt. Mobile Dokumentenscanner erleichtern diese Arbeit enorm: Sie erstellen aus beliebigen Formaten bis DIN A4 in Sekunden ein PDF in professioneller Qualität, digitalisieren beide Seiten der Vorlage in einem Rutsch und speichern sie auf dem Notebook, dem Smartphone oder auf einer MicroSD-Karte.

Je nach Anforderungen bekommt man Mobilscanner auch mit 20-Blatt-Vorlageneinzug – dann fallen die Geräte allerdings etwas größer und schwerer aus. Drei aktuellen Modellen haben wir auf die Hardware und die mitgelieferte Software geschaut: Brother DSmobile DS-940DW, Epson WorkForce ES-60W und Plustek MobileOffice AD480.