Das kleine Blaue 13,3-Zoll-Notebook HP Spectre x360 13 mit OLED-Bildschirm Nachdem es farbstarke und kontrastreiche OLED-Displays zuletzt in einigen 15,6-Zoll-Notebooks gab, taucht die Bildschirmtechnik nun auch wieder in kompakteren 13,3-Zoll-Notebooks auf. Eines der ersten ist das neue, schlanke HP Spectre x360 13. Von Florian Müssig

Die ersten Notebooks, in denen anno 2016 OLED-Bildschirme zum Einsatz kamen, waren kompakte 13,3-Zoll-Notebooks, doch sie verschwanden allesamt nach nur einer Gerätegeneration vom Markt. Dies lag dem Vernehmen nach weniger an befürchteten Qualitätseinbußen durch Einbrenneffekte – solche konnten wir in einem Nachtest nach drei Jahren nicht feststellen [1] – , sondern vielmehr an einer schlechten Verfügbarkeit: Für Notebooks geeignete Panel-Größen konnte (und kann) nur Samsung liefern, und die Koreaner konzentrierten sich angesichts der damals hohen Nachfrage wohl lieber auf Smartphone-OLEDs.

Mittlerweile hat nicht nur der Smartphone-Markt eine Sättigung erreicht, sondern es wurden auch neue OLED-Fabriken aus dem Boden gestampft. Beides entspannt die Lage, sodass es wieder Kapazitäten für Notebooks gibt. In sämtlichen aktuell erhältlichen 15,6-Zoll-Notebooks mit OLED-Bildschirmen stecken Samsung-Panels [1, 2]; im zweiten Schritt sind nun wieder 13,3-Zöller dran. Den ­Anfang macht das HP Spectre x360 13, ein kompaktes Edel-Notebook mit 360-Grad-Scharnieren, 1,2 Kilogramm Gewicht und bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit.