Sirenengesänge 3D-Sound soll Nutzer zu Musikdiensten und Blu-rays locken Das neue Streamingformat „Dolby Atmos Music“ soll selbst beim Hören altbekannter Titel ganz neue Klangdimensionen eröffnen. Es erblickte mit Amazons vernetztem Lautsprecher Echo Studio das Licht der Welt, soll bald aber auch auf vielen AV-­Receivern abspielbar sein. Von Nico Jurran

Als Beispiel für das 3D-Soundformat Dolby Atmos halten üblicherweise Filme her, in denen Hubschrauber akustisch über den Zuschauern kreisen oder Raumschiffe über sie hinwegdonnern. Als Musikformat wird Dolby Atmos hingegen bislang kaum wahrgenommen – obwohl bereits über 60 Musiktitel in diesem Format auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erschienen sind, Musikfilme nicht mitgezählt (vollständige Liste unter ct.de/yymj).

Mit Unterstützung von Labels wie Universal Music und Warner Music will Dolby Atmos nun als Musikformat stärker in den Fokus rücken – und hat dafür Streamingdienste ins Boot geholt: So stellen Amazon Music und Tidal bereits die ersten 3D-Fassungen bekannter Titel aus allen Genres bereit, beispielsweise von Blondie oder Ariana Grande.