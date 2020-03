Song-Analyse Die Musik-Software deCoda hilft, Songs zu analysieren und schwierige Passagen einzuüben.

Die in Berlin ansässige Firma zPlane ist vor allem für ihren Timestretch-Algorithmus bekannt, der Musik schneller oder langsamer abspielt, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Die Software deCoda nutzt ihn, um Songs langsamer abzuspielen oder in eine andere Tonart zu transponieren, damit man schwierige Passagen leichter einüben kann – beispielsweise komplexe Gitarrensoli. Doch deCoda kann noch mehr: Füttert man es mit einer Musikdatei (wav, aiff, mp3, wma, flac, ogg), so erkennt die Software automatisch Tempo, Takt und Tonart, unterteilt wiederkehrende Bereiche wie Refrain und Strophe und markiert Akkordwechsel.

Zur manuellen Analyse der Melodie wechselt man in eine Spektraldarstellung, die Töne als Linienmarkierungen auf einer vertikalen Klaviatur abbildet. Mit einem Stiftwerkzeug lassen sich dort passende MIDI-Noten einzeichnen. Um im Gewusel von Grund- und Obertönen die richtige Note leichter zu finden, spielt die Software einen zur gemalten Note passenden Sinuston ab. Eine fertige Passage lässt sich schließlich als MIDI-Datei exportieren, um sie in anderen Musikprogrammen weiter zu verarbeiten.