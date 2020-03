Strick-Hörer Der Bluetooth-Kopfhörer Adidas RPT-01 lockt mit waschbaren Ohr­kissen und langer Akkulaufzeit.

Adidas setzt sich mit seinen RPT-01-Kopfhörern schon optisch von der Konkurrenz ab: Statt mit Plastik sind die Over-Ears mit einem Textilmaterial ummantelt – mit „Primeknit“, der Kunstfaser, die der Hersteller auch in Schuhen und Kleidung einsetzt. Der Vorteil: Man kann die Ohrkissen einfach abnehmen und waschen – praktisch nach schweißtreibenden Sportsessions. Der RPT-01 ist gemäß IPX4 zertifiziert, also spritzwassergeschützt.

Der robuste Metallbügel lässt sich nahezu beliebig verbiegen, um danach wieder in seine Ursprungsform zurückzuspringen. Man kann den Kopfhörer einfach so in den Rucksack werfen, zumindest war das bei uns der Fall: Auch nach einem mehrwöchigen Intensivtest sah der Kopfhörer immer noch aus wie neu.