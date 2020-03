Bild: Albert Hulm Fernsehbedienung Vernetzte Fernseher per API steuern Smarte Fernseher ins Smarte Zuhause einzubinden, klingt einfach. Schließlich hängen sie im Netzwerk und lassen sich ja auch über eine App fernsteuern. Bevor die Fernseher aber auf eine Hausautomation wie Node-Red hören, muss man einige Hindernisse aus dem Weg räumen. Von Jan Mahn

Die Infrarotfernbedienung ist noch immer der Standard für die Steuerung von Fernsehgeräten. Daran hat sich auch nichts geändert, seit die Hersteller den Fernsehern Netzwerkschnittstellen verpasst haben. Fast alle modernen TVs lassen sich über das Netzwerk mit einer App steuern – so richtig komfortabel ist das jedoch nicht: Handy entsperren, App öffnen und umschalten dauert einfach länger als der Griff zur Fernbedienung, die ohnehin neben dem Sofa liegt.

Die Netzwerksteuerung lässt sich aber auch sinnvoller nutzen: zur Bedienung des Fernsehers über die Hausautomation. „Sprachassistent, starte Lieblingsserie“ könnte in einer perfekten Welt die Rollläden schließen, das Licht dimmen und den Fernseher mit dem passenden Programm einschalten. Bis es so weit ist, muss man je nach Hersteller etwas Zeit in die Einrichtung stecken. Dieser Artikel stellt die Einrichtung im Zusammenspiel mit der Automationssoftware Node-Red exemplarisch für Fernseher von LG (oled55c97la), Samsung (43 Zoll MU6179) und Panasonic (TX55FXW654) vor. Grundlagen zu Node-­Red lesen Sie in einigen älteren, kostenlos lesbaren Artikeln, zu finden über ct.de/yj8d.