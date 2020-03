Frei, Ratlos und Emsig

IT-Fachleute als Freiberufler oder gewerbliche Selbstständige

Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt für Leute, die sich beruflich mit IT befassen, jede Menge Entscheidungen und Unsicherheiten mit sich. Steuerrechtliche Probleme kommen dabei nicht unbedingt als erstes in den Sinn. Dennoch kann die Frage, ob das Finanzamt (FA) die Tätigkeit als gewerblich oder freiberuflich ­betrachtet, sich sehr deutlich in Euro und Cent auswirken.

Von Martin Weigel