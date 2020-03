Notizen mit dem Smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite mit Stift für 580 Euro Zeichnen und Schreiben per Stift auf dem Display, das ist die Domäne der Note-Serie von Samsung. Deren neues Einstiegsmodell Note 10 Lite muss sich gegen Note 9 und Note 10 durchsetzen – und gegen die Gummistifte, die mit jedem Smartphone funktionieren. Von Robin Brand und Jörg Wirtgen

Billige Plastikstifte mit Gummispitze funktionieren zwar mit jedem Smartphone und helfen dabei, jeden noch so kleinen Knopf in Apps zuverlässig zu treffen. Doch Skizzen werden damit grob, Schriften krakelig. Etwas besser funktionieren Spezialstifte mit einer breiten Plastikscheibe an der Spitze, aber sie sind teuer, empfindlich und umständlich zu verstauen.

Will man einen präzisen Stift mit echter Spitze, benötigt das Smartphone zusätzlich zum kapazitiven Touch einen induktiven Digitizer. Den haben derzeit nur die Notes von Samsung – deren billigstes Smartphone nun das Galaxy Note 10 Lite ist. Am Digitizer hat Samsung nicht gespart: Wie bei den bisherigen Notes sind Auflösung und Druckstufenerkennung präzise; der Stift gleitet leicht und angenehm übers Display und parkt in einem Schacht im Handy – zudem warnt einen das Smartphone, wenn man es ausschaltet, ohne den Stift eingesteckt zu haben.