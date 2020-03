Bild: ADAC Das Flüstern der Gölfe Fahrerfahrungen mit Volkswagens Car2X Mit der Einführung des Golf 8 bringt Volkswagen die Car-to-Car-Kommunikation via pWLAN erstmals in einem Massenmodell auf Deutschlands Straßen. Was das System leistet und wie es sich anfühlt, zeigt sich während einer Testfahrt beim ADAC. Von Sven Hansen

Die Nebelbank kommt völlig unerwartet. Der Fahrer drosselt die Geschwindigkeit auf 100 km/h und heftet den Blick fest an die Rücklichter des Vordermanns. So gleitet die Fahrzeugkolonne in trügerischer Sicherheit durch das milchige Weiß. Dann muss das Führungsfahrzeug plötzlich bremsen.

In solchen und ähnlichen Situationen könnte man künftig deutlich sicherer unterwegs sein. Volkswagen stattet den neuen Golf erstmals mit einer Technik aus, über die Fahrzeuge untereinander kommunizieren können. Bei der Car-to-­Car-Kommunikation (Car2Car) sendet ein Fahrzeug im Gefahrenfall eine Funkbotschaft aus, die von anderen Fahrzeugen in einem Umkreis von etwa 800 Meter aufgefangen wird.