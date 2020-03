Illustration: Rudolf A. Blaha Ein Original Von Karolina Mohrdiek

Verdammt noch mal, wie oft soll ich das noch wiederholen?“, entfuhr es einem schmächtigen, sehr entrüsteten Mann am Empfangsschalter der Hopkins-Bibliothek. „Ich wollte eine, die sich mit Football auskennt. Aber die da“, er zeigte auf den neben ihm stehenden Bibliotheks-Androiden, „die da ging mir das ganze Wochenende mit, nett ausgedrückt, ‚Konversation‘ auf die Nerven.“

Der Mann lehnte sich über den Empfangstresen, schaute der dahinter sitzenden Dame tief in den Ausschnitt und dann kurz in die Augen. „Ich ... zahle ja gern einen angemessenen Preis für ... gute Dienstleistungen, Sie verstehen ..., aber die da entspricht nun mal nicht dem, sagen wir ... ­üblichen Bibliotheksniveau. Wenn Sie mir also die Ausleihgebühr für das nervtötende Wochenende nicht erstatten, werde ich mir eine neue Entleihstelle suchen.“