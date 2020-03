Druck vom ­Smartphone

Mobiles Drucken nach Google Cloud Print

Google stellt seinen Internet-Druckdienst Cloud Print Ende 2020 ein. Noch kann man damit Dokumente aus der Google-Cloud an den heimischen Drucker senden oder per WLAN vom Smartphone aus drucken. Doch gibt es zahlreiche Apps, Plug-ins und Cloud-Dienste, die Google Cloud Print in den meisten Fällen ersetzen können.

Von Rudolf Opitz