Knarzen im Dunkeln The Suicide of Rachel Foster: Sensible Themen in gruseliger Atmosphäre Im Erzähl-Adventure The Suicide of Rachel Foster durchstöbert eine junge Frau das verlassene Hotel ihres Vaters und lüftet dabei ein düsteres Familiengeheimnis. Von Peter Kusenberg

Mit ihrem Kleinwagen fährt Nicole Wilson über die verschneite Straße, um bald darauf das Timberline-Hotel im nördlichen US-Bundesstaat Montana zu erreichen. Wer ihn kennt, dürfte sogleich an den Vorspann der Verfilmung des Stephen-King-Romans „The Shining“ denken. Der Eindruck verstärkt sich, als das Hotel ins Blickfeld rückt: ein riesiger, menschenleerer Kasten in den Bergen, Dutzende Meilen entfernt von der nächsten Siedlung. Nicole möchte nur kurz mit dem Nachlassverwalter das Haus begutachten, um dessen Verkauf zu regeln. Doch der Anwalt bleibt im Schneegestöber stecken, während der Sturm Nicole am Verlassen des Hotels hindert. Der Überbringer der schlechten Nachricht heißt Irving Crawford und stellt sich als Mitarbeiter der FEMA genannten US-Bundesagentur für Katastrophenschutz vor. Während der folgenden rund sieben Spielstunden dient die freundliche Männerstimme als Nicoles Ratgeber und Gesprächspartner in allen Belangen, wobei die beiden englischen Stimmen überzeugend klingen. Ins Deutsche übersetzt wurden nur die Untertitel.

Schweres Erbe

Ähnlich wie in Campo Santos vielgelobtem Adventure Firewatch, das gleichfalls in der unmittelbaren Vor-Internet-Ära spielt, helfen die Telefongespräche dabei, Lösungen für Probleme während des unfreiwilligen Hotel-Aufenthalts zu finden und Nicoles starke Persönlichkeit zu beleuchten. Die Telefonate starten meist automatisch, nachdem die Protagonistin Neues über die tragische Vergangenheit ihres Vaters erfahren hat oder wenn ein akutes Problem vorliegt, etwa die Lichtanlage den Geist aufgibt. Leider kann Nicole die nötigen Gegenstände erst dann einstecken, wenn sie gebraucht werden, was langwieriges Tappen durch das mehrgeschossige Gebäude erfordert.