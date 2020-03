Notebook zum Mitryzen gesucht Ryzen-Notebook Lenovo IdeaPad S540-13API mit 16:10-Bildschirm Der 13,3-Zöller IdeaPad S540-13API vereint ein hochwertiges Metall­gehäuse mit beleuchteter Tastatur und hochauflösendem Bildschirm im seltenen 16:10-Format. Als Prozessor hat Lenovo einen Ryzen-Vierkerner vorgesehen. Von Florian Müssig

Obwohl AMD seit den Ryzen-2000-­Prozessoren bei Notebooks wieder auf Augenhöhe zu Intel mitspielt, sind mit diesen CPUs bestückte Notebooks hauptsächlich im unteren Preissegment vertreten. Das IdeaPad S540-13API ist hingegen im Premium-Bereich zu Hause; die getestete Ausstattungsvariante kostet 900 Euro. Damit gehen etliche Komfortfunktionen einher, etwa eine beleuchtete Tastatur mit bis auf den einzeiligen ­Cursor-Block ordentlichem Layout, ein wertiges Metallgehäuse und eine IR-Webcam zum Einloggen mittels Windows Hello.

Bei der CPU geht Lenovo einen Sonderweg: Statt eines 15-Watt-Exemplars der U-Baureihe, wie es in den meisten aktuellen Notebooks steckt, kommt hier ein H-Modell mit nominal 35 Watt zum Einsatz, was an sich eine höhere Rechenleistung ermöglicht. Üblicherweise kommt diese Prozessorklasse nur in leistungsstarken Gaming-Notebooks zum Einsatz.