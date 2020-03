Starthilfe Linux aus der Grub-Kommandozeile booten Wenn Ihr Linux statt zu booten eine Ein­gabeaufforderung des Bootloaders Grub zeigt, müssen Sie nicht gleich zum Live-Linux-System greifen. Die Grub-Shell ist überraschend vielseitig und für viele Rettungs­aufgaben mehr als ausreichend. Von Keywan Tonekaboni

Ihr Linux startet plötzlich nicht mehr und zeigt nur die Eingabeaufforderung des Bootloaders Grub? Dann brauchen Sie die Linux-Installation nicht gleich verloren zu geben, denn über die Kommandozeile des GRand-Unified-Bootloaders kann man das System mit ein paar Handgriffen oftmals leicht wieder in Gang bringen.