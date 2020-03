Bild: Andreas Martini Android mit weniger Google Trotz Android: Weniger Daten verschenken, aber Komfort behalten Android ganz ohne Google? Der Daten­sammelei von Google kann man auch mit weniger invasiven Methoden begegnen. Wer in den weit verstreuten Einstellungen die passenden Knöpfe findet und ein paar Tipps beherzigt, kann das sogar mit Bordmitteln. Von Robin Brand, Michael Link und Stefan Porteck

Wer als Tiger losspringt, um Google aus seinem Smartphone auszusperren, wird nicht selten feststellen, dass er als Bettvorleger landet: Zu viele teils liebgewonnene Apps und Dienste gehen nicht mehr, und nicht bloß Offensichtliches wie Google Maps. Und – ja – nicht alles, was von Google kommt, ist von Übel: So schützt etwa Google Play Protect vor schädlichen Apps. Da wird so mancher harte Google-Kritiker dann doch zurückhaltend, denn mit einem Smartphone, das so flüssig läuft wie ein Sack Schrauben, ist niemand glücklich.

Es gibt also gute Gründe, das Handy nicht gänzlich von Google-Diensten zu befreien. Dem Datenhunger des Konzerns kann man dennoch einen Riegel vorschieben – zumindest teilweise.

Dreh- und Angelpunkt, das ohne Root-Zugriff und ADB-Fummelei zu bewerkstelligen, sind ausgerechnet die Google-App und die Einstellungen des Smartphones. Schon lange vor dem Registrieren sollte man sich überlegen, welche Echtdaten man Google überhaupt zur Verfügung stellt.

Solange gesetzliche Vorgaben nicht zur Herausgabe von verifizierten Namens-, Adress- und Geburtsdaten zwingen, kann es sinnvoll sein, beim Regis­trierungsprozess zu lügen, dass sich die Balken biegen – bei der Einrichtung des Smartphones und des Google-Accounts. Denn wer nicht auf die Annehmlichkeiten der Google-Dienste verzichten will, ist auf einen Google-Account angewiesen .

Hatte man noch nie einen solchen, sollte man sich also genau überlegen, was man dem Konzern freiwillig über sich preisgibt – oder ob man nicht lieber gleich unter einem nicht zurückverfolgbaren Pseudonym unterwegs sein möchte.