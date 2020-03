Bild: Albert Hulm

Cloud-Postfächer

Große Dateien kostenlos und schnell verschicken

Foto- und Videodateien sind meist so groß, dass man sie nicht mehr via Mail austauschen kann. Hier springen kostenlose Cloud-Zwischenspeicher ein. Aber nicht alle dieser Dienste halten, was sie versprechen.

Von Holger Bleich