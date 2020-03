Auf Sendung Prezi Video ergänzt das Präsentationsprogramm Prezi Next Beim Präsentationsprogramm „Prezi Next“ gibt es Familienzuwachs: Die Schwesteranwendung „Prezi Video“ soll den Nutzer dabei unterstützen, mit wenig Aufwand Vortragsvideos zu drehen. Von Dorothee Wiegand

Prezi Next und Prezi Video sind separate Anwendungen, allerdings eng miteinander verknüpft. Zur Nutzung muss man sich mit einer Mailadresse registrieren und einen Account anlegen. Das Basis-Konto ist kostenlos, alle anderen kosten eine monatliche Gebühr: Standard (8,33 Euro) und Plus (22,61 Euro) richten sich an Einzelanwender, das Premium-Abo (70,21 Euro) ist für Geschäftskunden und insbesondere für Teams gedacht.

Zahlende Abonnenten können beide Programme nicht nur als Webanwendung, sondern auch als lokal installierte Desktop-Apps nutzen. Verwirrenderweise ist der Funktionsumfang von Webdienst und App jeweils unterschiedlich. So bietet nur die Desktop-App von Prezi Video die Möglichkeit, PowerPoint-Folien zu importieren.