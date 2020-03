Hexa-Meister

Gitarren-Synthesizer Roland Boss SY-1000

Der Ende 2019 angekündigte Synthesizer für Gitarreneffekte Boss SY-1000 von Roland Music kommt dieser Tage langsam im Fachhandel an. Wir haben eines der ersten Geräte erstanden und getestet, was das knapp 1000 Euro teure Pedalboard leistet und was ihm fehlt.

Von Tim Gerber