Betrug mit PayPal-Mastercards

Böse Überraschung bei PayPal: Diverse Kunden berichteten von Transaktionen, die sie nicht veranlasst haben. Betroffen sind sogenannte virtuelle Debitkarten für Google Pay.

PayPal-Kunden, die ihr Konto mit Google Pay verknüpft haben, sollten dringend ihren PayPal-Zahlungsverlauf überprüfen: In den vergangenen Wochen ist es in einer Reihe von Fällen zu dubiosen, unautorisierten Abbuchungen bei Händlern in den USA gekommen, die Bezeichnungen wie „Target-1150“ tragen.

PayPal-Nutzer, die ­solche Aktivitäten ­entdecken, sollten schnell handeln.

Schilderungen in Foren und Leserzuschriften zufolge handelt es sich um ein- bis vierstellige Euro-Beträge. PayPal hat das Problem nach eigenen Angaben mittlerweile behoben und angekündigt, die nicht autorisierten Zahlungen automatisch zurückzuerstatten. Kunden, die solche Abbuchungen entdecken, können laut Unternehmen aber auch selbst aktiv werden und den Betrug dem Kundendienst von PayPal melden. Bei Unklarheiten sollten Betroffene außerdem die Bank kontaktieren, deren Konto oder Kreditkarte PayPal belastet. Zudem sollten sie Anzeige erstatten.