Bild: Thomas Kuhlenbeck

Schau nicht her!

Blickschutzfolien richtig auswählen

Sie arbeiten in der Bahn am Notebook und ihr Sitznachbar schaut neugierig auf Ihren Schirm? Gegen solche unerwünschten Mitleser helfen Blickschutzfolien am Display.

Von Ulrike Kuhlmann