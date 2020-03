Konsole für Kreative Bild- und Videomischpult Loupedeck Creative Tools Loupedeck hatte bisher nur eine Lightroom-Konsole im Angebot. Das neue Modell „Loupedeck ­Creative Tools bietet Tasten, ­Drehregler und Touchscreens für viele Kreativanwendungen. Von André Kramer

Mit Loupedeck Creative Tools möchte sich der Hersteller von Bedienkonsolen aus seiner selbstgeschaufelten Lightroom-Grube befreien. Bisher hatte er nur ein speziell für den Raw-Entwickler von Adobe zugeschnittenes Bildmischpult mit aufgedruckten Beschriftungen für Tasten und Drehregler im Angebot.

Das neue Pult unterstützt neben Adobe Lightroom Classic auch Profile für Photoshop, Camera Raw, Illustrator, Premiere Pro, After Effects und Audition sowie Apple Final Cut Pro X und die Digital-Audio-Workstation Ableton Live. Profile für weitere Anwendungen sind in Planung. An die Stelle der Beschriftungen tritt eine Reihe Displays.