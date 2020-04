Bild: Albert Hulm Das Orakel von Mountain View Eine kurze Geschichte und ein Ausblick in die Zukunft des Google-Algorithmus Zwei Studenten adaptieren ein jahrzehntealtes Verfahren aus der Soziologie – und legen so den Grundstein für die wichtigste Website der Welt: Google. Seither wird der Algorithmus der Such­maschine beständig fortentwickelt. Von Jo Bager

Google ist der einflussreichste ­Gatekeeper im Web. Wen Google nicht anzeigt, der existiert nicht. Weltweit hat der Suchdienst einen Marktanteil von 93 Prozent, hierzulande sogar von 95 Prozent.

Wer verstehen will, wie Google so erfolgreich werden konnte, muss sich die Anfänge der Suchmaschine vergegenwärtigen, die 1998 an den Start ging. Der von menschlichen Redakteuren editierte Katalog von Yahoo war seinerzeit die wichtigste Orientierungshilfe für Websurfer. Allerdings explodierte das Web in dieser Zeit geradezu und Yahoo kam da nicht hinterher. Es gab auch schon andere Suchmaschinen, AltaVista etwa oder Lycos.