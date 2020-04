Zu früh gefreut Wolcen: Diablo-Klon mit Startschwierigkeiten Das ambitionierte Action-Rollenspiel Wolcen des gleichnamigen französischen Indie-Studios will Diablo vom Thron stoßen, kämpft aber Wochen nach der Veröffentlichung noch mit hartnäckigen Kinderkrankheiten. Von Andreas Müller

Verschwundene Spielstände, Server-­Probleme im Online-Modus und technische Mängel strapazieren die Geduld der Spieler. Eigentlich schade, denn wenn es funktioniert, ist Wolcen ein Traum für Diablo-Fans.

Dralle Amazonen, Pathos und Rüstungen im XXL-Format – die Autoren des Spiels wildern in etlichen Fantasy-Klischees und erzählen eine Story, die nicht altbackener hätte sein können: finstere Dämonen, die ein Reich bedrohen; ein Held mit einer geheimnisvollen Bestimmung und Verbündete, die sich als Vasallen des Bösen entpuppen. Das ist alles düsterer als im Vorbild Diablo 3, bietet aber wenig Spannung und Überraschungen. Allerdings liegen die Vorzüge von Wolcen nicht in der Story, sondern in der motivierenden Jagd nach Monstern und Ausrüstung.