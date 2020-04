Smart Home ­extrem Homematic IP Wired in der Praxis Das Homematic-System startete als funkbasierte Nachrüstlösung für Bastler und Tüftler. Mit Homematic IP Wired will es nun aufs Kabel und so dem KNX-Standard auf der Hutschiene Konkurrenz machen. Wie gut das funktioniert, erfuhren wir bei einem Hausbesuch im hohen Norden. Von Sven Hansen

Der Informatiker Tommy Lee hat für sich und seine Familie einen Traum verwirklicht. Ihr moderner Bungalow liegt in einem gewachsenen Siedlungsgebiet in der Nähe von Bremen. Auf 280 Quadratmeter bietet er nicht nur genug Platz für die dreiköpfige Familie, sondern ist auch in Sachen Smart Home mit allem Schnickschnack ausgestattet. „Hier ist nichts von der Stange“, erklärt Lee.

Sowohl die Raumaufteilung als auch alle technischen Details sollten vollkommen auf die Bedürfnisse der Familie und ihrer zwei Katzen zugeschnitten sein. Der Bauherr hat sich aus diesem Grund intensiv ins Planungsgeschehen eingeklinkt. Seit etwa einem halben Jahr wohnen die Lees nun in ihrem Traumhaus. Haben sie schon etwas bereut? „Bis jetzt noch nicht“, antwortet Lee.