Kompakt-Modem Das Modem-Modul Allnet ALL4783 bindet Geräte mit SFP-Slot an ­schnelle Internetanschlüsse mit G.fast-Technik an.

Manche Provider setzen G.fast in Fiber-­to-the-Building-Installationen (FTTB) ein. Kunden, die einen eigenen Router betreiben wollen, können mit dem ALL4783 ein Gerät mit SFP-Slot wie den Turris Omnia (Test in c’t 1/2017, S. 45) zu einem dazu passenden Modem-Router aufrüsten. Ein externes Modem kann so entfallen, was die Kabelage und den Platzbedarf reduziert.

Wir testeten die G.fast-Funktion und den Durchsatz gegen eine Distribution Point Unit (DPU) Keymile MileGate 2012. Dieses Gerät setzt in Gebäuden mit maximal acht Parteien den beispielsweise im Keller per Glasfaser ankommenden Internetzugang auf die Telefonleitungen im Haus um. Es speist G.fast-Signale gemäß ITU-T G.9701 Profil 106a ein: 2 bis 106 MHz, bis 1000 MBit/s Summendurchsatz, per Time-Division-Duplex (TDD) flexibel aufteilbar in Down- und Upstream. Genau darauf ist das ALL4783 ausgelegt. In sehr modernen G.fast-Installationen kommt aber schon das Profil 212a zum Einsatz, das bis 212 MHz hochgeht und Daten noch flotter transportieren kann.