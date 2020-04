Baukasten Mit LeoCAD klicken Anwender ihre eigenen Lego-Modelle aus einem unerschöpflichen Steinvorrat zusammen. Das an CAD-Programme angelehnte Tool liefert dann Teile­listen und Bauanleitungen.

LeoCAD zeigt nach dem Start einen leeren Bauplatz, auf den man aus einer Palette die gewünschten Steine an ihre Position zieht. Über zehntausend Steintypen in zahlreichen Farben stehen hier zur Verfügung. Vorschaubilder und eine Suchfunktion erleichtern die Orientierung im Vorrat. Die Suche findet Steine allerdings nur anhand fester Begriffe, wobei Leerzeichen eine wichtige Rolle spielen. So spürt beispielsweise „1 × 2“ Blöcke mit zwei Noppen auf. Passende Minifiguren erzeugt ein Assistent.