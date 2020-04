Zweiter Aufschlag Sennheisers kabellose In-Ears ­Momentum True Wireless 2 unter­drücken aktiv Umweltgeräusche und verlängern die Akkulaufzeit.

Sennheiser hat seine komplett kabellosen In-Ears weiterentwickelt. Die Momentum True Wireless 2 (TW2) nehmen per Bluetooth 5.1 Kontakt zu Zuspielern auf. Die Akkulaufzeit hat sich deutlich verbessert. Statt 4:20 Stunden halten die neuen Stöpsel nun mit aktivierter Geräuschunterdrückung 5:28 Stunden durch und lassen sich in der Akkubox mit USB-C-Anschluss dreimal wieder komplett aufladen. Außerhalb der Ladebox entluden sich die In-Ears zwar im Standby, in der Akkubox will Sennheiser das Standby-Leck des Vorgängers jedoch gestopft haben.