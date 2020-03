T-Systems tauscht Konnektoren für Arztpraxen aus

In der zweiten Jahreshälfte sollen zehntausende Praxen ihre Konnek­toren zur Telematik-Infrastruktur wechseln. Die Kosten gehen in die Millionen.

Die Telekom-Tochter T-Systems will in der zweiten Jahreshälfte 2020 ihre Konnektoren austauschen, mit denen Arzt­praxen und Kliniken an die Telematik-Infrastruktur (TI) angeschlossen sind. T-Systems-Kunden sollen ein Austauschmodell von Secunet erhalten, bestehende Verträge von T-Systems mit Praxen und Kliniken aber weiterlaufen.

Secunet liefert künftig die Konnektoren für T-Systems. Bild: T-Systems

Von dem Gerätetausch sind nach Informationen des Handelsblatts circa 15.000 bis 20.000 Konnektoren betroffen. Die Kosten lägen im zweistelligen Millionenbereich. T-Systems trägt die Hardware-Kosten, aber die Praxen und Kliniken sollen laut Handelsblatt die Austauschkosten für die Techniker vor Ort übernehmen, wogegen sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wehrt.