Profi-Navi Workstation-Grafikkarten AMD Radeon Pro W5500, W5700 und Nvidia Quadro P2200 AMDs Workstation-Grafikkartenserie Radeon Pro W soll dank aktueller ­Navi-Architektur Nvidias Quadro-­Karten schlagen. Die halten mit hochoptimierten Treibern und ­Spezialfunktionen dagegen. Von Carsten Spille

Bei dicken Grafikbeschleunigern denkt man oft an Gaming-PCs. Doch auch viele Workstations benötigen GPU-Rechenleistung in Hülle und Fülle. Dafür gibt es spezielle Grafikkarten wie AMDs Radeon Pro und Nvidias Quadro, die sich nicht nur in der äußeren Gestaltung von den Gamer-Karten unterscheiden. Mit zertifizierten Treiberpaketen für die meistgenutzten CAD- und Rendering-Programme, vielen modernen Anschlüssen für hochauflösende Displays, durchgehender 10-Bit-Ausgabe für sanftere Farbverläufe und manchmal mit besonders viel Grafikspeicher sollen die Workstation-­Karten professionelle Anwender locken.

Mit der Radeon Pro W-Reihe schickt AMD aktuelle Grafikchips mit „Navi“-Architektur gegen Nvidias etablierte Quadro-­Karten ins Rennen. Weniger bei der Rohleistung, dafür bei Effizienz, Video- und Display-Technik spielen die neuen Karten ihre Trümpfe aus und die W5500 soll trotz höherer Leistungsaufnahme effizienter sein als Nvidias Quadro P2200. Die Radeon Pro W5700 soll der Quadro RTX 4000 Paroli bieten, die wir bereits zuvor getestet haben [1].