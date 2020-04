Zeichnen in der Cloud CorelDraw Graphics Suite 2020 für Windows und macOS Die CorelDraw Graphics Suite gehört zu den Urgesteinen der Vektorgrafiksoftware. In der neuen Version können Anwender in der Cloud zusammenarbeiten, variable Fonts voll ausschöpfen und Bilder mithilfe von KI skalieren. Von Monika Gause

Die CorelDraw Graphics Suite 2020 gibt es noch als dauerhafte Lizenz zu kaufen, aber nur mit der Abo-Variante können Nutzer nun online zusammenarbeiten. Die CDR-Datei muss dafür in die Corel Cloud. Dort lassen sich Rechte als „Betrachter“, „Prüfer“ oder „Genehmi­ger“ an Teilnehmer vergeben. Kunden, die keine CorelDraw-Lizenz besitzen, können sich als Gast anmelden und nur betrachten.

CorelDraw.app schützt die Originalinhalte und legt hinzugefügte Grafiken und Kommentare auf eine separate Ebene. Hat der Designer Textrahmen in CorelDraw als „kollaborative Texte“ definiert, können sie in Coreldraw.app sogar direkt geändert werden. Zurück in der Desktopversion können Designer die Korrekturen seitenweise abarbeiten und im neuen Andockfenster auf Kommentare antworten.