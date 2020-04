Bild: Thorsten Hübner Code to Go Einstieg in das Programmieren mit Go, Teil 1 Um in eine Programmiersprache wie Go einzusteigen, reicht es nicht, die Syntax in der Theorie zu lernen. Am besten macht man sich schon früh mit Werkzeugen und Compiler vertraut und lernt nicht unter Laborbedingungen. Ein praktischer Einstieg für Programmier-Erfahrene. Von Jan Mahn

Die Programmiersprache Go gehört zu den erfolgreichsten Sprachen, die in den vergangenen Jahren erfunden wurden. Besonders im Cloud-Umfeld ist die Sprache beliebt – der Compiler übersetzt den Code für fast jede erdenkliche Prozessorarchitektur und jedes gängige Betriebssystem und ist dabei so schnell, dass man fast das Gefühl bekommt, eine Skriptsprache vor sich zu haben. Besonders für Kommandozeilenprogramme und Serverdienste ist Go eine gute Wahl, aber auch manches Bash- oder Perl-Skript kann man gut durch ein Go-Programm ersetzen.

Die Macher von Go haben sich für Einsteiger das Online-Tutorial „A Tour of Go“ausgedacht, zu finden über ct.de/yaqy. Im Browser kann man Codebeispiele eintippen, die dann auf einem Server ausgeführt werden – das Ergebnis landet wieder im Browser. Diese Einführung ist in jedem Fall empfehlenswert für Go-Neulinge. Am Ende hat man eine grobe Vorstellung davon, worauf man sich beim Go-Programmieren einlässt.