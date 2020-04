Cloud-Renner Chromebook Lenovo C630 mit Intel Core i5 Bislang haben Chromebooks den Ruf, günstige, aber auch recht lahme Plastikbomber zu sein. Lenovo will das ändern: Das C630 kommt mit hochwertiger Ausstattung in ­schickem Gehäuse. Wir haben geschaut, ob es damit als Edel-Notebook durchgeht. Von Stefan Porteck

Das C630 gehört zu Lenovos „Yoga“-Gerätekategorie, es hat also ein 360-Grad-Scharnier. Klappt man das Multitouch-Display flach an die Unterseite, lässt sich das Chromebook als Tablet nutzen. Doch mit seinen knapp zwei Kilo Gewicht will man es so nicht besonders lange halten. Stellt man das C630 aber wie ein umgedrehtes V aufs Bett, Sofa oder den Tisch, eignet es sich dank des 15-Zoll-­Displays im 16:9-Format besser zum ­Video-Streaming als die meisten Tablets.

Bei einer Helligkeit von 120 cd/m2 hielt das C630 bei unseren Tests ein ­Dauer-Streaming von rund 10 Stunden durch. Nutzt man es zum Arbeiten, schafft der 56-Wh-Akku rund 12 Stunden. Im Home­office hatten wir nach einem achtstündigen Arbeitstag mit Surfen, Mailen, kurzen Videokonferenzen und dem Schreiben dieses Artikels abends noch Reserven für etwa drei Stunden YouTube oder das Spielen von Android-Games.