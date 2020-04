Traumhaft Ori and the Will of the Wisps: Bezaubernd schwieriges Hüpfabenteuer Ori and the Will of the Wisps ist ein prächtiges Hüpfabenteuer der österreichischen Moon Studios, das vor Spielwitz sprüht und ein bezauberndes Märchenszenario zeigt. Aber Vorsicht: Die hektischen Kämpfe und die millimetergenaue Sprungakrobatik fordern selbst Genre-Experten. Von Andreas Müller

Waldgeist Ori gönnt sich nach seinem letzten Abenteuer in Ori and the Blind Forest eine wohlverdiente Ruhe­pause und lebt glücklich und zufrieden mit seinen Freunden im Wald. Das ändert sich, als die Patchworkfamilie eine kleine Eule findet und sie mühsam aufpäppelt. Das Idyll wird schlagartig zerstört, als die Eule spurlos verschwindet. Also macht sich unser Waldgeist auf zu einem neuen Abenteuer, das ihn noch tiefer in den dunklen Wald führt, in dem so manche Geheimnisse und grau­same Feinde lauern.

Märchenhafter Alptraum

Ori and the Will of The Wisps ist ein Hüpfabenteuer, das Präzision bei den Sprüngen, schnelle Reflexe und Erkundungsdrang reichhaltig belohnt. Auf seiner Reise überwindet der kleine Waldgeist große Abgründe, schwingt sich von einer Liane zur Nächsten oder stürzt sich todesmutig in den Kampf gegen hinterhältige Insekten. Er hilft friedlichen Waldbewohnern, erweckt riesige Bären aus ihrem Winterschlaf oder setzt alte Mühlen in Gang, um das vergiftete Wasser zu reinigen. Das alles erzählen die Macher in einer Mischung aus Fabel, Action-Spektakel und Gruselabenteuer. Kinder sollten sich vom märchenhaften Szenario nicht einlullen lassen, denn Oris Abenteuer ist an manchen Stellen nicht nur schwierig, sondern auch düster und bedrohlich.