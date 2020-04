Schlank, schick, staubanfällig Der elegante Philips 276C8 zeigt ein schönes Bild – wenn nichts dazwischenkommt.

Die schicke, schlanke Silhouette des schwarzen 27-Zöllers mit dem dünnen Rahmen macht auf dem Schreibtisch ­optisch viel her. Sein blickwinkelstabiles IPS-Panel zeigt 2560 × 1440 Pixel (109 dpi), erzielt einen Kontrast von 1100:1 und malt schöne Farben mit sehr sattem Rot aufs Display. An einen vorgegebenen Farbraum hält es sich erst im sRGB-Preset, leuchtet dann aber fest mit 350 cd/m2. Außerdem lässt es sich mit 75 Hz ansteuern und beherrscht die Darstellung von kontraststarken Inhalten nach HDR10. Schwarz fällt allerdings recht hell aus. Zudem schimmerte bei vollflächigem Schwarz das Backlight unten am rechten Rahmen etwas durch.

Per Picture-in-Picture zeigt der 276C8 zwei Bildquellen ineinander an, mit Picture-­by-Picture nebeneinander. Für die bildschirmfüllende Darstellung auf den Bildhälften muss man unter Windows im Grafiktreiber die richtige Auflösung einstellen und am Mac mit einem Tool wie SwitchResX nachhelfen.